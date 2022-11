Prezydent Andrzej Duda: W naszym przekonaniu wybuch rakiety był wynikiem wypadku

Pytany o ewentualny udział ukraińskich śledczych w badaniu okoliczności tragedii Duda podkreślił, że zgodnie z prawem czynności dochodzeniowe powinny prowadzić wyłącznie polskie służby. Zatem ewentualna delegacja prokuratorów z Ukrainy mogłaby jedynie przyglądać się czynnościom polskich kolegów, ale do ewentualnego wglądu w dokumenty postępowania potrzebne byłyby - jak to ujął prezydent - "konkretne podstawy traktatowe i w zakresie umów międzynarodowych".

Jak poinformował dzisiaj prezydent Andrzej Duda, po naradzie w Biurze Bezpieczeństwa Narodowego, nic nie wskazuje na to, że zdarzenie w Przewodowie to intencjonalny atak na Polskę i nie ma żadnych dowodów, że rakieta została wystrzelona przez Rosję. Jest natomiast wysokie prawdopodobieństwo, że była to rakieta ukraińskiej obrony powietrznej.

– W naszym przekonaniu wybuch rakiety był wynikiem wypadku – dodał Andrzej Duda w Przewodowie, gdzie wciąż prowadzone są czynności śledcze.

Na miejscu zdarzenia eksperci wydobywają szczątki rakiety a także zbierają ślady.