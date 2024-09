Turyści o to pytali, więc miasto buduje pole namiotowe

– Ostatnie wakacje pokazały nam, że odwiedzający miasto, także osoby przyjeżdżające na naszą pływalnię, byłyby zainteresowane miejscem, gdzie można by rozłożyć namiot i przenocować. Pojawiły się też pytania o parking dla kamperów. Takiego czegoś w mieście nie było, więc na spotkaniu z panią burmistrz padło, że może czas o tym pomyśleć – opowiada Sylwia Plakut, dyrektor Hrubieszowskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji.

Od słów szybko udało się przejść do czynów. Wstępnie wytypowano trzy możliwe, dogodne lokalizacje. Spośród nich wybrano jedną. To znajdujący się w administrowaniu HOSiR plac przy tzw. Małpim Gaju od strony ulicy Wesołej (wjazd od Żeromskiego).

Nikt nie pisał żadnego projektu, nikt nie czekał na możliwość zdobycia jakichś pieniędzy zewnęrznych. Po prostu zaczęli działać. – Mieliśmy spotkanie z naszą Miejską Służbą Drogową, porozumieliśmy się co do harmonogramu, by nie kolidował z ich planami prac i działamy – wyjaśnia dyr. Plakut.

W zeszłym tygodniu zaczęło się karczowanie chaszczy. Teren trzeba jeszcze przed zimą wyrównać. Później pomyśleć o przyłączach, m.in. energii elektrycznej i wodnym. – Jeszcze zastanawiamy się nad rozwiazaniem kwestii sanitarnych. Być może na początek będzie tak, jak na naszej plaży. Tam całe lato stał Toi-Toi i to się dobrze sprawdzało – mówi dyrektor HOSiR.

Chciałaby, aby pole namiotowe ruszyło na przyszłoroczną majówkę. Na początku, choćby ze względu na koszty, nie będzie tam raczej wielkich luksusów. Ale zostaną stworzone wyustarczające warunki do tego, by spędzić dobę czy dwie na miejscu. – Zobaczymy zresztą, na co nas będzie stać. Jesteśmy na etapie planowania przyszłorocznego budżetu – zastrzega Sylwia Plakut.

Dodaje, że korzystanie z obiektu na pewno nie będzie darmowe, ale też nocowanie przy HOSiR nie powinno zrujnować niczyjego portfela. Stawki zostaną dopiero ustalane. Mają być jednak „symboliczne”, takie by wystarczyły na pokrycie kosztów utrzymania pola namiotowego.