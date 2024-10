W trakcie biegania stanęło mu serce. Jego życie uratował dzielnicowy

Kolejnych 19 kilometrów ekspresówki do Zamościa. Za cztery lata

To już kolejna umowa na ekspresówkę z Lublina do Zamościa i dalej ku granicy. Tym razem drogowcy złożyli parafki pod dokumentem o zaprojektowaniu i budowie niespełna 19 km drogi S17 od węzła Krasnystaw Północ do węzła Izbica. Inwestycję o wartości 961,5 mln zł zrealizuje firma Budimex.