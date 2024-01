W tych miejscach rodzi się „po ludzku”

Fundacja działa m.in. na rzecz poprawy opieki okołoporodowej. Jak czytamy w statystykach podanych przez fundację aż 54 proc. kobiet doświadcza nadużyć lub przemocy w szpitalu, 68 proc. kobiet i dzieci nie ma kontaktu skóra do skóry zgodnego ze standardem, a 18 proc. kobiet uważa, że poród to negatywne lub wręcz traumatyczne przeżycie.

Organizacja umożliwia kobietom wyrażenie własnego zdania w ankietach „Głos matek”. Celem rankingu stworzonego na podstawie ankiet jest informowanie przyszłych mam o rzeczywistej jakości usług szpitali i pomoc w wyborze odpowiedniej placówki na poród.

W zestawieniu za 2023 rok swój głos w ankiecie oddało łącznie 19 098 kobiet. Wypełniając ankietę oceniają placówki w skali od 0 do 100 proc. Kryteriami oceny są: realizacja planu porodu, swoboda rodzenia, kontakt z dzieckiem po narodzinach, opieka podczas cięcia cesarskiego, pomoc w opiece nad dzieckiem, wsparcie w karmieniu piersią, realizacja praw pacjenta, warunki w szpitalu, ocena postawy personelu oraz zadowolenie z opieki.

Na tej podstawie powstaje „Top 10” w Polsce” i „Top 3 w regionie”. W ocenie kobiet, w najlepszej krajowej dziesiątce znalazł się Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Hrubieszowie z wynikiem 82/100 (na 75 ankiet).

- To praca całego zespołu począwszy od pań salowych, skończywszy na lekarzach. To również panie położne, które są tymi osobami tzw. pierwszego kontaktu i my wraz z nimi staramy się, żeby te pacjentki czuły się bezpiecznie na oddziale. Staramy się tak, jakby rodziły nasze dzieci, nasze córki, żeby tak wyglądały te wszystkie porody. Troszeczkę brakuje nam tych znieczuleń do porodów, ze względu na brak anestezjologów, ale myślę, że sytuacja niedługo może się poprawić. Jest to dla nas miłe, że nasza praca, to co robimy i jak to robimy w Hrubieszowie dociera troszeczkę dalej, poza granice powiatu – mówi lek. med. Jarosław Cybulski, ordynator Oddziału Ginekologiczno-Położniczego SP ZOZ w Hrubieszowie.