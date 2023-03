Werbkowice. Dyrektor uratował swoje stanowisko

Szczepan Jabłoński, dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Werbkowicach nie ma szczęścia do zastępców. W maju zeszłego roku, niedługo po objęciu funkcji odwołał ówczesną wicedyrektorkę. Do sprawowania nadzoru pedagogicznego (sam nauczycielem nie jest) wyznaczył nauczycielkę biologii, którą z nowym rokiem szkolnym powołał na stanowisko. Problem w tym, że ta pani, co wykazała kuratoryjna kontrola, nie miała do tego uprawnień. Dyrektor został zobowiązany, najpierw zaleceniami, a później już poleceniami, do skutecznego powołania wicedyrektora. Nie było łatwo, bo nauczyciele z Werbkowic nie kwapili się do bliskiej współpracy z Jabłońskim, który ostatecznie postanowił rozwiązać problem, powołując na stanowisko nauczycielkę, która... objęcia funkcji odmówiła.

Wówczas Kuratorium Oświaty, uznając takie powołanie za nieskuteczne, wydało decyzję o tym, że Szczepan Jabłoński nie wykonał poleceń, co stanowi podstawę do wnioskowania w gminie o odwołanie go ze stanowiska. Prawo daje w takiej sytuacji możliwość odwołania w Ministerstwie Edukacji i Nauki. Dyrektor z Werbkowic z niej skorzystał, ale na niewiele się to zdało, bo resort decyzję kuratorium podtrzymał.

Do KO stanowisko ministerstwa trafiło za pośrednictwem elektronicznej platformy ePUAP 15 lutego, a dzień później wiadomość została otwarta. Z korespondencji wynikało, jak pisaliśmy niedawno, że Szczepan Jabłoński dostał z MEiN ostatnią szansę i 14 dni na powołanie zastępcy. Ten termin minął. Lubelskie kuratorium 1 marca zwróciło się więc do dyrektora szkoły w Werbkowicach Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Werbkowicach z pytaniem o wskazanie terminu, w którym został on skutecznie poinformowany o decyzji MEiN.

– W odpowiedzi (pismem z 3 marca, które do KO wpłynęło 6 marca – red.) pan Szczepan Jabłoński poinformował, iż decyzję Ministra Edukacji i Nauki podtrzymującą decyzję Lubelskiego Kuratora Oświaty otrzymał dnia 21 lutego 2023 r. pocztą tradycyjną. Jednocześnie w nadesłanej do KO wiadomości mailowej dnia 7 marca poinformował kuratora, iż nie otrzymał ww. decyzji w żaden inny sposób, również za pośrednictwem platformy ePUAP – informuje Jolanta Misiak, rzeczniczka KO w Lublinie.

Na tej podstawie kuratorium przyjęło dzień wskazany przez dyrektora za datę początkową dla terminu 14 dni, określonego w decyzji MEiN. Wygląda więc na to, że skoro Szczepan Jabłoński 7 marca wydał zarządzenie o powołaniu hrubieszowskiego wuefisty Roberta Harpeniuka na wicedyrektora (z umową od 6 marca), to wyrobił się w terminie.

Ale na ostateczne zamknięcie całej sprawy jeszcze jakiś czas trzeba poczekać. – Na razie wiemy o decyzji dyrektora, ale żadnych dokumentów potwierdzających kwalifikacje jego zastępcy nie otrzymaliśmy. Gdy dotrą, będą przeanalizowane – zapowiada Jolanta Misiak.