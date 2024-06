Dzielnicowy podczas wypoczynku nad wodą uratował tonącą kobietę

Do zdarzenia doszło nad zalewem w Janowie Lubelskim. Kobieta przebywała na plaży wraz ze swoimi dwoma psami. W pewnym momencie jeden z czworonogów wskoczył do wody i popłynął na pobliską wyspę. Pomimo nawoływań właścicielki nie chciał wrócić, więc kobieta postanowiła po niego pójść.

Na szczęście dla kobiety, nad zalewem znajdował się aspirant sztabowy Adam Kędra, który w dniu wolnym od służby postanowił odpocząć nad janowskim zalewem. Od razu zauważył, że kobieta ma kłopoty i ruszył jej z pomocą.

Policja przypomina o tym, żeby podczas spędzania czasu nad wodą nie wyłączać zdrowego rozsądku. Podczas odpoczynku nad wodą pamiętajmy o podstawowych zasadach bezpieczeństwa:

– Podstawą działania w takiej sytuacji jest wezwanie pomocy, czyli zadzwonienie na numer 112. Osobie zagrożonej trzeba udzielić pomocy, ale bez jednoczesnego narażenia własnego życia i zdrowia, tak by z ratownika nie stać się ofiarą. O ile to możliwe powinno się udzielić pomocy nie wchodząc do wody – podać gałąź, rzucić linę, rzucić coś co unosi się na wodzie i będzie w stanie utrzymać osobę tonącą – dodaje Moskal.