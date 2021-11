Lubelskie. Operacja wysoko nad ziemią. Strażacy szykują się do sezonu narciarskiego

Motor II Lublin – Huragan Międzyrzec Podlaski 0:2. Zima na fotelu lidera

Czwarte kolejne zwycięstwo, 10 mecz bez porażki, a do tego piąty z rzędu występ na zero z tyłu. Drużyna z Międzyrzeca Podlaskiego miała w niedzielę sporo powodów do radości. Świetną passę podtrzymała na stadionie przy Al. Zygmuntowskich, gdzie pokonała rezerwy Motoru 2:0.