Nowy dworzec autobusowy miał być gotowy już ponad rok temu. Podróżni nadal muszą korzystać z wiat

Paciorkowiec w gardle – jak leczyć i skąd się bierze?

Bakterie paciorkowca to grupa patogenów przyczyniających się do rozwoju różnych chorób, w tym m.in. zapalenia błony śluzowej gardła i migdałków. Paciorkowiec jest zaraźliwy, ale też w pełni wyleczalny. Leczenie infekcji paciorkowcowej powinno odbywać się zgodnie z zaleceniami lekarza i być prowadzone do końca, ponieważ paciorkowcowe zapalenie gardła lub migdałków lubi później nawracać. Czym jest paciorkowiec i czy jest groźny? Jakie objawy powoduje w zakażeniu górnych dróg oddechowych i jak się go leczy? Odpowiadamy!