S19. W czwartek otwarcie dwóch obwodnic

Chodzi dokładnie o obwodnicę Kraśnika, trasę łączącą to miasto z Janowem Lubelskim, oraz obwodnicę tej miejscowości. Po uzyskaniu wszelkich zezwoleń, Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad otworzy w czwartek te części S19.

Według niedawnych zapowiedzi drogowców, jeszcze w tym roku będzie można pojechać częścią z Lublina do Niedrzwicy Dużej oraz obwodnicą Janowa. W ich przypadku jeszcze nie ma zgody na użytkowanie.

Co do części Niedrzwica – Kraśnik, to na tym zadaniu jest pewne opóźnienie. W trakcie prac okazało się, że pod ziemią znajdują się skały i firma zajmująca się budową musiała zmodyfikować swoje działania.