W parku Zoom Natury w Janowie Lubelskim będą nowe atrakcje dla dzieci

2 920 000 zł bezzwrotnej dotacji otrzymała gmina Janów Lubelski z Programu Inwestycji Strategicznych (był adresowany do samorządów, na terenie których w przeszłości funkcjonowały Państwowe Gospodarstwa Rolne – PGR-y). – Jest to 98 proc. szacowanych kosztów inwestycji. Planowany udział finansowy gminy wynosi zaledwie 2 proc. – poinformował burmistrz Krzysztof Kołtyś.

Pieniądze zostaną przeznaczone na modernizację remizy w Momotach Górnych a także na rozbudowę o dodatkowe elementy parku Zoom Natury. – Będzie to plac lub place zabaw – zapowiada burmistrz Janowa Lubelskiego, który dodaje, że decyzja jakie dokładnie elementy znajdą się na terenie obiektu jeszcze nie zapadła. – Podejmiemy ją do końca sierpnia – dodaje Krzysztof Kołtyś. – Będziemy się zastanawiać czy zrobić typowy plac zabaw czyli tańszy, czy też nietypowy, atrakcyjniejszy dla osób z dziećmi, które odwiedzają nasz park, ale i droższy niż taki osiedlowy. Będziemy analizować jeszcze sytuację rynkową, sprawdzać dostępność urządzeń zabawowych i dostępną ofertę także pod kątem ceny.

– Bardzo się cieszymy, że w końcu udało się pozyskać pieniądze – akcentuje Beata Staszewska, prezes spółki zarządzającej Parkiem Rekreacji Zoom Natury w Janowie Lubelskim. – W Zoomie Natury brakowało takiego kreatywnego, zrobionego z fantazją placu zabaw, bo nie może to być "zwykła ślizgawka", tylko miejsce wpisane w nasz park. Mamy sporo atrakcji dla najmłodszych dzieci, są też te dla najstarszych dzieci i młodzieży. Dlatego teraz chcemy pomyśleć o tych w wieku od 8 do 12 lat i dla nich będzie przede wszystkim ta nowa atrakcja.

Szefowa Zoomu Natury przyznaje, że jest kilka koncepcji jak przygotować to miejsce. – Musimy jednak te propozycje zaktualizować, bo rynek zmienia się bardzo dynamicznie – zaznacza Beata Staszewska. – Idea jest taka, by dzieci, które odwiedzają nasz park miały miejsce gdzie mogą się wyszaleć, pobawić, pobiegać na świeżym powietrzu. By powstał dla nich plac zabaw, ale nieco innego formatu niż te które znamy z osiedli.

Janowski Zoom Natury (porównywany jest Centrum Nauki Kopernik tylko w wersji przyrodniczej) został otwarty w 2015 r. W kompleksie położonym nad janowskim zalewem znajduje się m.in. park linowy, laboratoria i park kreatywny (miejsce zabaw dla dzieci na świeżym powietrzu z m.in. kolorowymi dmuchańcami, trampoliną, labiryntem i olbrzymimi piłkami i klockami).

Jak zainteresowanie? – Mieliśmy dużo wycieczek szkolnych, zwłaszcza w czerwcu – przyznaje Beata Staszewska. – Teraz jest trochę mniej turystów. Być może wynika to z pogody, albo z tego, że w obecnym sezonie jest w ogóle mniejszy ruch turystyczny w całej Polsce, m.in. ze względu na inflację i wzrost cen.

Zoom Natury czynny jest siedem dni w tygodniu. Wejścia np. do laboratoriów wiedzy są w godz. 11, 12.30 i 14 (od poniedziałku i piątku) i w godz. 11.30, 13.30 i 15 (sobota i niedziela). Z parku linowego można korzystać w sobotę i niedzielę w godz. 10-18, a w pozostałe dni tygodnia w godz. 11-18.

Czynne jest też kąpielisko nad zalewem. – Woda jest czysta i przebadana przez sanepid – dodaje Staszewska.

Na teren parku Zoom Natury można spacerować z psami (zwierzęta nie powinny zaś wchodzić do wody).