Pierwsza strona Dziennika Wschodniego z 10 stycznia 2022 roku

Burmistrz apeluje do rodziców by nie wysyłali dzieci do szkół

Burmistrz wielkopolskiego Czempinia zaapelował do rodziców, by z uwagi na zagrożenie SARS-CoV-2 nie wysyłali dzieci do szkół w ostatnim tygodniu zajęć przed feriami. Od poniedziałku w gminnych placówkach nauka ma być prowadzona w trybie zdalnym i stacjonarnym.