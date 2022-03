"COVID się nie skończył". Rzecznik Ministerstwa Zdrowia o zniesieniu obowiązku noszenia maseczek

Rzecznik ministerstwa zdrowia apeluje, by mimo spadków zakażeń i mimo zniesienia obostrzeń, nadal być odpowiedzialnym.



– To, że znieśliśmy od dziś obowiązek noszenia maseczek to nie znaczy, że możemy się ich pozbyć na stałe. My nadal rekomendujemy, żeby w tych miejscach, gdzie gromadzi się wiele ludzi mieć maseczkę dla bezpieczeństwa swojego i innych. Covid się nie skończył. Epidemia się nie skończyła – podkreślił Wojciech Andrusiewicz.