Duże domówki nadal legalne. A czego od dzisiaj zabroniono?

Od północy obowiązuje nowe rozporządzenie Rady Ministrów wprowadzające ograniczenia w różnych dziedzinach życia. Jednym z tych ograniczeń jest zakaz zgromadzeń publicznych powyżej pięciu osób. Zabronione jest też organizowanie wszelkich spotkań, imprez i zebrań dla więcej niż pięciu osób, ale zakaz nie dotyczy spotkań lub zebrań służbowych bądź zawodowych.

Co w takim razie z domówkami? Wspomniany przepis ich nie dotyczy i takie imprezy wciąż mogą się legalnie odbywać. Rozporządzenie pozwala organizować imprezy i spotkania do dwudziestu osób odbywające się "w lokalu lub budynku wskazanym jako adres miejsca zamieszkania lub pobytu osoby, która organizuje imprezę lub spotkanie".

Ograniczenia liczby osób nie obowiązują w przypadku egzaminów w ramach kształcenia w zawodach medycznych, konkursu na aplikację sędziowską i aplikację prokuratorską, egzaminów na biegłych rewidentów i doradców podatkowych, egzaminów dla osób ubiegających się o nadanie uprawnień zawodowych w zakresie szacowania nieruchomości.

Od dziś nie trzeba zasłaniać ust i nosa w samochodzie, nawet wtedy, gdy jedzie się z osobą, z którą się nie mieszka. Oznacza to, że w aucie nie muszą nosić maseczki np. jadący wspólnie pracownicy firmy. Zasłanianie ust i nosa nadal jest obowiązkowe w środkach publicznego transportu zbiorowego.

Obowiązujące od dziś rozporządzenie mówi, że osoby, które ukończyły 70. rok życia, mogą się przemieszczać wyłącznie w celach zawodowych lub służbowych, związanych ze sprawowaniem kultu religijnego lub uczestniczeniem w nim oraz w celach "zaspokajania niezbędnych potrzeb związanych z bieżącymi sprawami życia codziennego".

Rząd wprowadził też przepis mówiący, że dzieci i młodzież do ukończenia 16. roku życia od poniedziałku do piątku w godzinach 8-16 nie mogą się przemieszczać inaczej niż pod opieką osoby dorosłej, chyba że "przemieszczanie się ma na celu dotarcie do szkoły lub placówki oświatowej albo powrót z nich do miejsca zamieszkania". Co ważne, przepis ten nie przewiduje wyjątku w sytuacji, gdy poniedziałek, wtorek, środa, czwartek lub piątek jest dniem wolnym od pracy lub nauki. Jeżeli do tego czasu przepis nie zostanie zmieniony, to zakaz przemieszczania się młodzieży będzie obowiązywać również w świąteczną środę 11 listopada.

Od dziś zakazana jest działalność gastronomiczna inna niż przygotowywanie posiłków na wynos i dowożenie ich do klientów. Zakaz ten nie dotyczy restauracji hotelowych, ale mogą one karmić jedynie osoby, które zatrzymały się w takim miejscu na przynajmniej jedną dobę hotelową. Goście takiej restauracji muszą zakrywać usta i nos do momentu zajęcia miejsca, mogą zajmować co drugi stolik, a odstępy między stolikami muszą wynosić przynajmniej 1,5 metra, chyba że oddziela je przegroda o wysokości nie mniejszej niż metr ponad blat. Obsługa hotelowych restauracji musi zakrywać usta i nos. Te same wymogi obowiązują w przypadku prowadzenia działalności gastronomicznej na terenie szkół i placówek oświatowych, bo tutaj zakaz nie obowiązuje.

Od dziś zakazana została działalność szkół tańca. Zabroniona jest też działalność wesołych miasteczek, parków rozrywki oraz parków rekreacyjnych, które nie kwaterują klientów. Firmy zajmujące się takimi imprezami jak targi, wystawy, kongresy, konferencje, spotkania mogą to robić wyłącznie zdalnie.

Zgodnie z rozporządzeniem nie mogą działać uzdrowiska, placówki rehabilitacyjne, niemożliwa jest organizacja turnusów rehabilitacyjnych oraz leczniczo-profilaktycznych, readaptacyjno-kondycyjnych oraz turnusów antystresowych dla funkcjonariuszy. Zakaz nie dotyczy jednak przypadków, w których zaprzestanie rehabilitacji "grozi poważnym pogorszeniem stanu zdrowia pacjenta".

Nowe rozporządzenie dotyczy też salonów fryzjerskich, kosmetycznych, salonów tatuażu i piercingu. Nie zmienia się to, że mogą one działać, ale Rada Ministrów wprowadziła wymóg, by w takim salonie przebywała nie więcej niż jedna osoba na jedno stanowisko obsługi (nie licząc personelu), a stanowiska muszą być od siebie oddalone o 1,5 m. Odległość może być mniejsza, jeśli między stanowiskami jest przegroda o wysokości co najmniej metra od powierzchni stanowiska lub kończąca się co najmniej dwa metry ponad podłogą

Zmieniony został przepis nakazujący osobom przyjeżdżającym z zagranicy odbycie 10-dniowej kwarantanny liczonej od dnia następującego po dniu przekroczenia granicy RP. Od teraz takiej kwarantannie podlegać będzie wyłącznie ten, kto przyjechał z zagranicy i już nie będą musiały jej przechodzić "osoby wspólnie zamieszkujące lub gospodarujące" z taką osobą.

Rząd dopisał Służbę Kontrwywiadu Wojskowego do listy instytucji, którym udostępniane są dane osób przyjeżdżających z zagranicy, dane osób poddanych kwarantannie bądź izolacji domowej oraz osób zakażonych i tych, którym polecono przeprowadzić test na zakażenie wirusem SARS-CoV-2. Ten przepis zacznie obowiązywać od poniedziałku, 26 października.

Również od najbliższego poniedziałku obowiązywać ma przepis mówiący, że osoba, która zostanie skierowana na badanie pod kątem obecności wirusa SARS-CoV-2 będzie musiała poddać się kwarantannie od dnia następującego po dniu skierowania na test.

Zakaz opuszczania miejsca kwarantanny albo izolacji w warunkach domowych będzie zawieszony na czas udania się do miejsca pobrania materiału do badań oraz powrotu do miejsca odbywania kwarantanny lub izolacji domowej. Osoba, u której stwierdzono zakażenie wirusem SARS-CoV-2 będzie poddana obowiązkowej izolacji domowej od dnia uzyskania pozytywnego wyniku testu, o ile nie została skierowana do izolatorium bądź nie trafiła do szpitala.