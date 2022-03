Koronawirus 30 marca. Ponad 5 tys. zakażeń w Polsce. "Te wyniki są bardzo pozytywne"

Dane pochodzą z rządowej strony.

Waldemar Kraska, wiceminister zdrowia, podkreślił dzisiaj w rozmowie z Wirtualną Polską, że "te wyniki są bardzo pozytywne".

– To idzie w parze z tym, że codziennie obserwujemy zmniejszenie liczby osób, które wymagają hospitalizacji. Dzisiaj to jest poniżej 5 tys. przypadków. Jeśli spojrzymy na współczynnik reprodukcji wirusa, to on w dalszym ciągu spada, to jest 0.85 – przekazał.

Województwo Liczba nowych zakażeń Liczba ponownych zakażeń Liczba wszystkich zakażeń Zgony Z COVID-19 Z chorobami współistniejącymi Liczba wykonanych testów Cały kraj 5095 647 5742 101 19 82 56731 dolnośląskie 456 50 506 5 2 3 4297 kujawsko-pomorskie 202 37 239 9 1 8 2533 lubelskie 401 61 462 4 1 3 3583 lubuskie 111 15 126 1 1 0 1456 łódzkie 333 37 370 13 1 12 4116 małopolskie 356 44 400 6 0 6 3748 mazowieckie 888 92 980 7 1 6 9363 opolskie 117 22 139 0 0 0 1392 podkarpackie 141 22 163 3 0 3 3163 podlaskie 111 14 125 6 0 6 1245 pomorskie 302 43 345 11 1 10 3389 śląskie 518 75 593 6 2 4 6137 świętokrzyskie 127 14 141 0 0 0 1922 warmińsko-mazurskie 140 27 167 12 6 6 1956 wielkopolskie 481 62 543 13 3 10 4305 zachodniopomorskie 349 31 380 5 0 5 2612

Do tej pory w Polsce odnotowano 5 957 940 przypadków zakażenia koronawirusem (5 873 918 nowych i 84 022 ponowne). Zmarło 115 040 chorych, a wyzdrowiało 5 315 444 pacjentów.