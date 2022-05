Koronawirus. 4 maja 2022. Dane z województwa lubelskiego

Smakołyki i gryzaki dla psa - jakie wybierać, a których unikać

Zbilansowana dieta psa to nie tylko odpowiednio wybrany sposób żywienia oparty na karmie mokrej lub suchej czy żywieniu domowym / diecie BARF. Warto do niej włączyć również psie smakołyki. Nie tylko urozmaicą one codzienny jadłospis, ale mogą być też świetnym sposobem na nudę, relaks czy walkę ze stresem u czworonoga. Przysmaki dla psa to najlepsza zachęta i zarazem nagroda stosowana w trakcie szkolenia i wychowywania psa. Ważne jest jednak to, jakie przysmaki dla swojego podopiecznego wybieramy. Dowiedz się, na które przysmaki warto się zdecydować a których unikać. Sprawdź jak dużo i kiedy podawać je swojemu psu!