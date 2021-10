Koronawirus w Polsce, 29 października. Aż 12 ofiar śmiertelnych w samym Lublinie

Jak zmienić zawód po 30-stce i rozpocząć karierę w UX?

Kilkanaście lat temu zmiana zawodu była w Polsce zjawiskiem wyjątkowo rzadkim. Dzisiaj coraz więcej osób po trzydziestce, a nawet później decyduje się zmienić nie tylko pracodawcę, ale także wykonywany zawód. Osoby, które chcą się przebranżowić, wyjątkowo chętnie wybierają branżę IT. Jest to branża dynamicznie rozwijająca się, w której bardzo mocno liczą się praktyczne umiejętności. Warto jednak poprzeć je stosownym zaświadczeniem. Do osób, które chcą zmienić zawód i rozpocząć karierę w UX adresowane jest szkolenie UX Bootcamp.