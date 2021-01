Szczepienia poza kolejką lubelskich polityków. Czy były zaproszenia, kto się skusił?

Do 6 stycznia także rodziny lekarzy

Ze szczepień przeciwko Covid-19 mogą na razie korzystać pracownicy sektora ochrony zdrowia. Pod koniec grudnia rząd tymczasowo złagodził kryteria kwalifikacji. Jak tłumaczy NFZ, to odpowiedź na apel Naczelnej Izby Lekarskiej o jak najefektywniejsze wykorzystanie szczepionek w okresie świąteczno-noworocznym.

– To okres zwiększonej absencji pracowników szpitali. Do 6 stycznia dopuszczono także szczepienie członków ich rodzin oraz pacjentów, którzy w tym czasie przebywają w szpitalu, a ich stan na to pozwala – tłumaczy Małgorzata Bartoszek, rzeczniczka lubelskiego NFZ. – Takie szczepienia mogą być realizowane tylko i wyłącznie w przypadku ryzyka zmarnowania dawki szczepionki ze względu na niezgłoszenie się osoby do tego uprawnionej – zaznacza rzeczniczka.

„Nic się nie marnuje”

– U nas ma nie ryzyka zmarnowania się jakiejkolwiek szczepionki. Jesteśmy szpitalem węzłowym i szczepimy również pracowników innych placówek medycznych. W razie nieobecności naszego pracownika, automatycznie możemy zaszczepić osoby z innej placówki – tłumaczy Kamila Ćwik, dyrektor szpitala wojewódzkiego w Chełmie. Dodaje, że w poniedziałek do szpitala trafiło kolejnych 270 dawek, które są do wykorzystania do końca tygodnia już według nowych zaleceń ministra zdrowia - czyli sześciu dawek z jednej fiolki.

– Do tej pory dostawy szczepionek były na tyle małe w stosunku do zainteresowania ze strony pracowników szpitala, że nie było możliwości, by jakieś dawki mogły się zmarnować. Dodatkowo mamy 2600 chętnych do zaszczepienia się z innych podmiotów medycznych – zaznacza Anna Guzowska, rzeczniczka SPSK1 w Lublinie. – Do końca tygodnia powinno być już zaszczepionych łącznie 900 osób z grupy zero – dodaje.

Podobnie jest w szpitalu przy ul. Jaczewskiego w Lublinie. – Na razie szczepimy tylko personel naszego szpitala, dotychczas zapisało się 1500 osób – informuje Alina Pospischil, rzeczniczka SPSK4. Wczoraj trafiło tam kolejnych 900 dawek, które zostaną wykorzystane do piątku. – Dziennie będziemy mogli szczepić ok. 250 osób. Od 13 stycznia zaczynamy szczepienia pracowników Uniwersytetu Medycznego.

Do lubelskiego NFZ nie dotarły na razie sygnały o nieprawidłowościach dotyczących szczepień. – W przypadku takich sytuacji NFZ zażąda pilnych wyjaśnień od podmiotów, w których pojawiły się uzasadnione wątpliwości co do złamania określonych zasad – zapewnia Bartoszek.