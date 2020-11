Lubelskie: Umiera coraz więcej zakażonych pensjonariuszy Domów Pomocy Społecznej

– Mamy duży poziom zakażeń w DPS-ach. Od początku pandemii mieliśmy 673 zgonów na terenie całego województwa, z czego 79 osób to pensjonariusze takich placówek czyli ponad 10 proc. Ten wzrost obserwujemy od 20 października – przyznaje Lech Sprawka.

I zapowiada, że między innymi z tego powodu będzie zwiększana baza łóżek respiratorowych. – Musimy się też liczyć z sytuacjami koinfekcji czyli nałożenia się zakażeń koronawirusem i wirusem grypy, co może prowadzić do wzrostu liczby pacjentów wymagających intensywnej terapii na poziomie ok. 5-6 proc. – tłumaczy Sprawka. Dodaje, że może to także skutkować większą liczbą zgonów.

Aktualnie w województwie lubelskim jest 1929 łóżek dla pacjentów z Covid-19 (docelowo pod koniec listopada, ma ich być ok. 2400), a respiratorowych 219.