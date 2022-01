Minister zdrowia: Na starcie są 64 apteki, w których można wykonać test antygenowy

- Na starcie programu mamy 64 apteki, w których można wykonać test antygenowy. Kolejne 19 przesłało dokumenty zgłoszeniowe - napisał na Twitterze minister zdrowia Adam Niedzielski.

Chętni, którzy chcą wykonać szybki test antygenowy mogą to zrobić bezpłatnie od 27 stycznia w aptece. Jego wyniki farmaceuci wpiszą do systemu EWP, a pacjent będzie mógł go sprawdzić na swoim Internetowym Koncie Pacjenta i w aplikacji mojeIKP. Gdy wynik będzie dodatni, pacjent pozostaje w izolacji i skontaktuje się z nim sanepid.

Jeśli jednak test wyjdzie ujemny, a pacjent ma objawy infekcji i czuje się źle, powinien poprosić lekarza pierwszego kontaktu o skierowanie na test PCR lub samodzielnie wypełnić formularz online, by go wykonać. Dostępny jest on TUTAJ.

Po teście pacjent otrzymuje, ważny 48 godzin, Unijny Certyfikat COVID.

Apteka, wykonująca testy antygenowe powinna być wyposażona m.in. w stolik zabiegowy urządzonego, zestaw do wykonywania opatrunków, pakiety odkażające, środki ochrony indywidualnej (fartuchy, maseczki, rękawiczki), umywalkę z ciepłą i zimną wodą, a w przypadku braku możliwości jej instalacji - umywalkę mobilną, dozownik z mydłem w płynie i ze środkiem dezynfekcyjnym, pojemnik z ręcznikami jednorazowego użycia i pojemnik na zużyte ręczniki, termometr bezdotykowy do mierzenia pacjentowi temperatury przed wykonaniem testu, sprzęt komputerowego z dostępem do internetu i drukarką, miejsca pozwalającego na pozostawienie odzieży wierzchniej pacjenta poddającego się testowaniu, pojemników na zakaźne materiały medyczne.

W Polsce jest ponad 13 tys. aptek. Szczegóły dotyczące testowania oraz mapę aptek aktualnie wykonujących badania pod kątem wykrycia SARS-CoV-2 znajdują się TUTAJ.