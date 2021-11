Ministerstwo Zdrowia: Od wtorku w Polsce działa już 18 szpitali tymczasowych

- Cały czas uruchamiamy szpitale tymczasowe. Od wczoraj działa już 18 szpitali tymczasowych. Wczoraj ruszył szpital w Poznaniu. Do 5 listopada ruszy szpital wojskowy na Okęciu, z dodatkowymi łóżkami – przypomniał rzecznik MZ.

Dodał, że oprócz szpitali tymczasowych, na wniosek wojewodów minister zdrowia przekształca także w innych szpitalach łóżka przeznaczone standardowo dla pacjentów z innymi chorobami w miejsca dla tych z COVID-19.

- Tak się dzieje chociażby w Warszawie ze Szpitalem Praskim. Tu, na wniosek wojewody, minister zdrowia podjął decyzję o przekształceniu łóżek dla pacjentów z innych zakresów w łóżka covidowe. To jest jeden z tych szpitali, który najszybciej może się przygotować na przyjęcie pacjentów covidowych, więc te decyzje zapadają każdego dnia – dodał.

Resort zdrowia we wtorek przekazał decyzję władzom stolicy o tym, że Szpital Praski ma od dnia doręczenia decyzji do 7 listopada przygotować 142 łóżka dla chorych na COVID-19, w tym 5 łóżek intensywnej terapii. Od 8 do 14 listopada mają to być 204 łóżka, w tym 12 łóżek intensywnej terapii, a od 15 listopada do odwołania w Polsce stanu epidemii 271 łóżek, w tym 22 łóżka intensywnej terapii.

Zastępczyni prezydenta Warszawy Renata Kaznowska zapowiedziała we wtorek, że władze Warszawy odwołały się już od tej decyzji. Nie zgadzają się "na pełnienie funkcji de facto szpitala tymczasowego", gdyż instalacja tlenowa nie obsłuży 271 pacjentów tlenowych. Kaznowska przypomniała również, że należy korzystać z potencjału szpitala, na co czeka wielu chorych.