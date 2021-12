Obostrzenia na święta i Sylwestra. Co z imprezami na koniec roku?

Ta konferencja była zapowiadana już w poniedziałek. Premier Mateusz Morawiecki tłumaczył, że we wtorek lub w środę zostaną przedstawione nowe obostrzenia. Minister zdrowia Adam Niedzielski plan działania przedstawił ostatecznie we wtorek.

Podczas zdalnej konferencji, bo szef resortu był w tym czasie w Brukseli, Niedzielski wyjaśniał, że sytuacja pandemiczna się zmienia, stabilizuje się, ale jednocześnie dzienna liczba zakażeń pozostaje wysoka. Pochwalił takie województwa jak podlaskie i lubelskie, gdzie jeszcze niedawno codziennie przybywał wielu chorych, a obecnie ten groźny trend się zmienił. Niedzielski dodał, że obecnie dużym zagrożeniem jest nowy wariant koronawiwrusa. Omikron może odegrać kluczową rolę przy piątej fali pandemii. – Ze względu na niepokojącą sytuację związaną z COVID-19 zdecydowaliśmy się na podjęcie stanowczych działań. Od 15 grudnia wprowadzamy dodatkowe zasady bezpieczeństwa – oznajmił szef resortu zdrowia.

Mówił o planach rządu, który jest na finalnym etapie prac nad ustawą dotyczącą weryfikacji, przez pracodawców, szczepień pracowników. Zaznaczył, że w przepisach będą zagwarantowane darmowe testy antygenowe na obecność koronawirusa dla wszystkich pracowników. W rozporządzeniu będzie wskazane także, w jaki sposób pracodawca mógłby sprawdzać wyniki testów i to, czy ktoś jest zaszczepiony.

Dodatkowo od 1 marca mają obowiązywać szczepienia dla medyków, nauczycieli i służb mundurowych. Jak wyjaśniono, wskazany termin jest na razie orientacyjny. – Mówimy tutaj o podstawowym pakiecie szczepień, czyli osób, które do tej pory się nie zaszczepiły – dodał wiceminister zdrowia Waldemar Kraska.

Ministerstwo zdecydowało także o wprowadzeniu nauki zdalnej na kilka dni przed i po feriach świątecznych. To oznacza, że od 20 grudnia do 9 stycznia w domu będą się uczyli uczniowie szkół podstawowych i średnich. Już po konferencji rzecznik MZ, Wojciech Andrusiewicz dodał, że żłobki i przedszkola będą pracowały w tym czasie normalnie.

Obostrzenia

Więcej o nowych zasadach, które wejdą w życie 15 grudnia, mówił zastępca Niedzielskiego, czyli Waldemar Kraska. Nowe obostrzenia to:

Zmniejszenie, z 50 procent do 30 procent, limitu osób w restauracjach, hotelach, teatrach, kinach, obiektach sportowych i kościołach. Przy czym do limitów nie wliczają się osoby zaszczepione, a ma to weryfikować organizator wydarzenia.

Zostaje także wprowadzony zakaz konsumpcji w kinach. Od 15 grudnia zamknięte będą dyskoteki i kluby.

Zacznie obowiązywać limit 75 procent miejsc zajętych w komunikacji publicznej.

Wprowadzone zostają także obowiązkowe testy dla współdomowników osoby zakażonej koronawirusem.

Co z Sylwestrem?

Prowadząca jedną z restauracji w Lublinie o nowych obostrzeniach dowiedziała się od nas. – Co pan mówi? – nie może uwierzyć w rządowe zakazy i wyjawia, że na Sylwestra ma już zarezerwowanych i wstępnie opłaconych ponad 20 miejsc. Żeby impreza dała zarobić, musi mieć 100 gości.

– Jeżeli do limitu nie wliczają się zaszczepieni, to tylko takich klientów będę przyjmowała. Będą musieli zadeklarować, że mają paszport covidowy, bo innego sposobu na weryfikację nie ma – tłumaczy.

Ale we wtorek Kraska zapowiedział, że trwają prace nad ustawą, która da przedsiębiorcom możliwość weryfikacji podawanych przez klientów informacji. Dodał także: – W dniu 31 grudnia i 1 stycznia 2022 będzie ograniczenie liczebności klientów w lokalach zamkniętych do maksymalnie 100 osób, z wyłączeniem oczywiście osób, które są zaszczepione. One do tego limitu nie będą włączane.

Przedsiębiorca, który pod Lublinem także organizuje zabawę w ostatnią noc w roku, nie ukrywa zaskoczenia: – Nie sądziłem, że do tego dojdzie. Myślałem, że wymyślą coś innego. Coś co nie dobije branży – mówi nam i deklaruje: – Niczego nie odwołuję. Mamy już ponad 50 zamówień i nadal będę przyjmował kolejne. Zapytam tylko o szczepienie.