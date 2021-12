Po podaniu ponad 46,1 mln szczepionek przeciw COVID-19 zgłoszono 16,6 tys. niepożądanych odczynów

Bajkowy wodny świat zamknięty w domowym akwarium

Wizyta u znajomych na działce podsunęła Mi pomysł, aby przenieść oczko wodne do mojego mieszkania. Z powodu małej przestrzeni do zagospodarowania i niemożliwości stworzenia takiej aranżacji w mieszkaniu, zdecydowałam że akwarium to idealny pomysł na zaaranżowanie kawałka przyrody w domu. Pasję do stworzenia małego eko- systemu wodnego w domu, niezależnie od wieku, może rozbudzić w sobie każdy miłośnik zwierząt lub roślin, którego ogranicza niemożliwość posiadania ogrodu.