Premier: System ochrony zdrowia znajdzie się pod nienotowaną dotąd presją

W publikowanym co tydzień w piątek podcaście premier Mateusz Morawiecki poruszył m.in temat walki z kolejną falą pandemii COVID-19.

- Tak, to prawda. Piąta fala pandemii stała się faktem. W ostatnich dniach notujemy ponad 30 tysięcy nowych zakażeń. Te liczby muszą robić wrażenie nawet na tych, którzy wobec pandemii nie kryli swojej obojętności. Dziś widać, jak wielka była to lekkomyślność - powiedział premier. Podkreślił, że obecna fala pandemii jest inna od poprzednich, ze względu na szerzenie się kilkukrotnie bardziej zakaźnego wariantu wirusa SARS-CoV2 "omikron".

Premier wskazał, że według symulacji Polska będzie się mierzyć z najwyższą liczbą zakażeń od początku pandemii. - Nie ma już wątpliwości, że służba zdrowia będzie narażona na nienotowaną dotąd presję. Dlatego musimy chronić sam system ochrony zdrowia, który jest naszą zaporą przed tą śmiertelnie niebezpieczną chorobą - zaznaczył.

- Odpowiedzialność za tę walkę spoczywa na nas wszystkich. Chcemy umożliwić Polakom realne włączenie się w walkę z omikronem. Dlatego zwielokrotnimy możliwości systemu testowania - sprawimy, by test był jeszcze bardziej dostępny, by testy antygenowe były dostępne za darmo i od ręki, na przykład w aptekach - zapowiedział Morawiecki.

Przypomniał, że w dalszym ciągu należy ograniczać do minimum kontakty między ludźmi. Premier też zaapelował do firm, instytucji i jednostek samorządu terytorialnego, by w miarę możliwości skierowały swoich pracowników na pracę zdalną. - W ten sposób będzie pracowała cała administracja rządowa, ale jednocześnie zostanie zachowany okienkowy system obsługi obywateli - zaznaczył Morawiecki.

Według Morawieckiego nie wiadomo jeszcze, o ile wzrośnie liczba hospitalizacji chorych. - Jesteśmy przygotowani na najtrudniejszy scenariusz - to konieczność, zwłaszcza, że skala zakażeń będzie z pewnością kilkukrotnie wyższa, niż dotychczas - oświadczył.

Premier zaapelował także o przyjęcie szczepionki przeciw COVID-19 - pierwszej bądź przypominającej dawki - do tych, którzy jeszcze tego nie zrobili. - Każdego dnia słyszę historie ludzi, którzy zwlekali ze szczepieniami, a kiedy zostali zaatakowani przez chorobę, było już za późno - i nigdy już nie sprawdzą skuteczności szczepień - dodał. Poprosił również, by na bieżąco monitorować rozporządzenia ministra zdrowia.

Ministerstwo Zdrowia poinformowało w piątek, że badania wykazały 36 tys. 665 nowych zakażeń koronawirusem, a z powodu COVID-19 zmarło 248 osób z COVID-19. Łącznie od 4 marca 2020 r., gdy wykryto w Polsce pierwsze zakażenie SARS-CoV-2, potwierdzono 4 mln. 443 tys. 217 zakażeń. Zmarło 103 tys. 626 osób z COVID-19.