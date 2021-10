Skokowy wzrost liczby zachorowań. Wiceminister zdradza liczbę i alarmuje

We wtorek Ministerstwo Zdrowia informowało o ponad 1,3 tysiącach przypadkach w skali całej Polski. W środę – już wiadomo – jest ich znacznie więcej. Dane ujawnił Waldemar Kraska, wiceminister zdrowia. Na antenie radiowej Jedynki zdradził, że środowy bilans to 2085 kolejnych chorych.

- Dzisiejsze dane to już bardzo szybko migająca czerwona lampka. (...) Jeśli porównamy to do ubiegłej środy, to wzrost o 70 proc. Czwarta fala zdecydowanie przyspiesza – powiedział Kraska.