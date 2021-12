W sierpniu miała brać ślub, nie zaszczepiła się. "COVID-19 był u niej błyskawiczny i bardzo ciężki"

– Mieliśmy niedawno 24-letnią pacjentkę. Zdrową, bez dodatkowych obciążeń, w sierpniu miała brać ślub. Nie zaszczepiła się. Przebieg COVID-19 był u niej błyskawiczny i bardzo ciężki. Nie udało się jej uratować. To są prawdziwe dramaty, z którymi zmagamy się cały czas – mówi Piotr Gozdek, zastępca dyrektora ds. medycznych szpitala w Tomaszowie Lubelskim. Od początku tego roku zmarło tam ponad 350 pacjentów z COVID-19.

Eksperci z Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego PZH-PIB analizowali ryzyko zgonu z powodu COVID-19 u osób zaszczepionych i niezaszczepionych w różnych grupach wiekowych. Bazowali na danych z Ministerstwa Zdrowia zebranych od 1 stycznia do 10 października tego roku. Z raportu wynika, że wśród 110 chorych w wieku 11-30 lat, którzy zmarli z powodu COVID-19 nikt nie był zaszczepiony. W kolejnych grupach blisko 100 proc. zgonów dotyczyło osób niezaszczepionych.

– Blisko 100 proc. pacjentów z COVID-19, którzy trafiają do nas już w stanie krytycznym i nie udaje nam się ich uratować, to osoby niezaszczepione. Ok. 1-2 proc. wśród wszystkich zgonów, to chorzy, którzy mieli szczepienia, ale byli obciążeni dodatkowymi chorobami przewlekłymi, nieuleczalnymi albo wiekiem. W tych przypadkach COVID-19 po prostu przyśpieszył zgon – tłumaczy Kamila Ćwik, dyrektor szpitala wojewódzkiego w Chełmie.

– Aktualnie mamy najwięcej pacjentów w wieku 50-60 lat, znaczna większość ze względu na ciężki przebieg choroby wymaga respiratora – dodaje Piotr Gozdek. – Niestety, liczba chorych w najcięższym stanie, wymagających respiratora, od kilku tygodni utrzymuje się na podobnym poziomie. A to przekłada się na liczbę zgonów.

Wśród pacjentów covidowych w szpitalu w Chełmie, przeważają osoby w wieku 40-60 lat.

– Jeżeli trafiają do nas w umiarkowanym stanie i są zaszczepieni, to przebieg choroby jest zdecydowanie lżejszy niż u chorych bez szczepień. Rzadziej wymagają tlenoterapii, dostają mniej leków i znacznie wcześniej są wypisywani do domu. Niestety to tylko 10 proc. chorych, którzy są leczeni w naszym szpitalu – zaznacza dyr. Ćwik.

Statystki dotyczące nadal są alarmujące. W dzisiejszym raporcie w całym kraju odnotowano śmierć kolejnych 538 osób.

Zgony a szczepienie