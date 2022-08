14. emerytura. Zasady, terminy, kwoty

Termin pierwszej transzy wyznaczono na 25 sierpnia. Kolejne daty to 1, 5, 6, 10, 15, 20 września.

– Natomiast w systemie mundurowym i w przypadku osób pobierających zasiłki i świadczenia przedemerytalne z ZUS – wypłata nastąpi we wrześniu. Z kolei osoby pobierające świadczenia rolnicze rzadziej, niż raz na miesiąc, otrzymają czternastkę w październiku – dodaje ZUS.

Właśnie, 14. emerytura przysługuje nie tylko emerytom i rencistom, ale każdemu kto z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych dostaje „świadczenie długoterminowe”.

– Wśród osób uprawnionych są też te, które pobierają renty socjalne, zasiłki przedemerytalne, emerytury pomostowe, nauczycielskie świadczenia kompensacyjne, rodzicielskie świadczenia uzupełniające, renty inwalidzkie, świadczenia uzupełniające dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji – precyzują urzędnicy.

Aby dostać pieniądze, nie trzeba składać żadnych wniosków. Środki wypłacane są automatycznie każdemu, kto ma je otrzymać.

„Czternastka” w pełnej wysokości „na rękę” wyniesie 1217,98 złotych. Świadczenie jest zwolnione z podatku dochodowego, pobrana będzie tylko składka zdrowotna. Pełną kwotę otrzyma ok. 7,7 mln osób, których świadczenie podstawowe nie przekracza 2900 zł brutto. Bo właśnie od tego zależy wysokość „czternastki”. Działa tu zasada „złotówka za złotówkę”. Oznacza to, że jeżeli ktoś ze swoimi dochodami przekracza wspomniane 2900 zł, to o kwotę przekroczenia „czternastka” będzie niższa. Minimalna wypłata to 50 złotych.

ZUS podaje też, że przy wyliczaniu kwoty będą brane dane z 24 sierpnia.