1,5 tys. prób nielegalnego przekroczenia granicy w grudniu. Straż Graniczna podała najnowsze dane

– Odnotowaliśmy 26 prób nielegalnego przekroczenia granicy polsko-białoruskiej. W grudniu tych prób mieliśmy już 1,5 tysiąca. Od początku roku to już ponad 39,5 tysiąca prób nielegalnego przekroczenia granicy. Sytuacja, mimo że tych prób codziennie jest w porównaniu do ubiegłych miesięcy mniej, to jednak cały czas jest trudna – powiedziała Ewelina Szczepańska ze Straży Granicznej.