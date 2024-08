Autobus z dziećmi z Puław zjechał do rowu. Na szczęście skończyło się tylko na strachu

0 A A

Autobus jadący z grupą dzieci z Puław do Darłówka zjechał dziś nad ranem do rowu. Do zdarzenia doszło około godziny 3 na drodze ekspresowej S7 w miejscowości Lutek pomiędzy Nidzicą a Olsztynkiem w województwie warmińsko-mazurskim. Trzy osoby, w tym dwójka dzieci trafiły na obserwację do szpitala.

