Bogdanka pomaga powodzianom

Pracownicy od kilku dni przynoszą do zakładu najbardziej potrzebne dla powodzian produkty oraz mają możliwość przekazania części pensji potrzebującym. Specjalny wewnętrzny zespół organizuje transport, a także jest w stałym kontakcie z osobami zarządzającymi kryzysem, by dostosowywać pomoc do bieżących potrzeb.

Na cechowniach w Bogdance, Nadrybiu i Stefanowie oraz górniczej stołówce pojawiły się specjalne kosze, do których pracownicy mogą wkładać dary dla powodzian. Spółka zachęca do dzielenia się przede wszystkim rzeczami, które są obecnie najbardziej potrzebne.

Wśród produktów, które mogą znacząco pomóc poszkodowanym, znajdują się przede wszystkim żywność z długim terminem ważności, takie jak konserwy, kasza, ryż czy zupki błyskawiczne. Ponadto, bardzo potrzebna jest butelkowana woda pitna oraz środki czystości i higieny osobistej, w tym mydła, pasty do zębów i szampony.

- To kolejny przykład, kiedy górnicza brać wspólnie mobilizuje się do pomocy w obliczu tego rodzaju ludzkich dramatów. Dziękuję wszystkim pracownikom za wspaniały odzew i gotowość niesienia pomocy innym. Ta postawa jest dowodem na to, że górnicy to nie tylko zgrana grupa zawodowa, ale przede wszystkim ludzie o wielkich sercach– mówi Zbigniew Stopa, prezes zarządu LW Bogdanka.

Spółka zachęca pracowników i lokalną społeczność do przekazywania także narzędzi takich jak łopaty, wiadra, młotki, latarki, świeczki, rękawice i okulary ochronne.

Pracownicy Bogdanki będą mieli również możliwość wsparcia powodzian finansowo. W październiku każdy chętny będzie mógł przekazać odpis z pensji na rzecz osób poszkodowanych.

- Mobilizacja pracowników w sytuacjach kryzysowych, szereg działań i niesamowita współpraca daje nam poczucie sprawczości i jednoczy w obliczu nieszczęśliwych wydarzeń. Siłą Bogdanki są ludzie i doświadczamy tego jeszcze mocniej właśnie w takich momentach. Dziękuję bardzo wszystkim, którzy zaangażowali i angażują się w tę pomoc– podkreśla Aleksandra Jarosz, wolontariuszka z LW Bogdanka, która koordynuje akcję pomocy.

Działania podejmowane przez Bogdankę i jej pracowników to nie tylko wyraz wsparcia dla osób poszkodowanych przez żywioł, ale także przykład odpowiedzialności społecznej, która od lat wpisuje się w działalność spółki. Organizacja zbiórki na terenie zakładów pracy oraz zachęcanie pracowników do aktywnego udziału w niej pokazuje, że pomoc ma wymiar nie tylko materialny, ale i emocjonalny – to symbol jedności i wspólnoty.

Oprócz Lubelskiego Węgla Bogdanka w pomoc zaangażowały się również RG Bogdanka, MR Bogdanka, Łęczyńska Energetyka, PHU Górnik oraz Klub Honorowych Dawców Krwi przy LW Bogdanka.