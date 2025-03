Do zaćmienia Słońca dochodzi w momencie, gdy Księżyc znajdzie się pomiędzy Słońcem, a Ziemią zasłaniając światło słoneczne.

Ostatnie częściowe zaćmienie Słońca w Europie mogliśmy obserwować 25 października 2022 roku. Na kolejne będzie trzeba poczekać do 12 sierpnia 2026 roku.

Częściowe zaćmienie Słońca 2025: kiedy i gdzie?

Można powiedzieć, że mamy szczęście, ponieważ częściowe zaćmienie będzie widoczne z terenu całej Polski.

Cały spektakl rozpocznie się 29 marca około godziny 11.40. W zależności gdzie się znajdujemy, może zacząć się chwilę wcześniej lub później. Według Gwiezdnego Przewodnika, w Lublinie zaćmienie rozpocznie się o godzinie 11:55, a maksimum zobaczymy o godzinie 12:29, gdy Księżyc zakryje blisko 5 proc. tarczy słonecznej. Dla porównania, mieszkańcy Świnoujścia zobaczą zakryte Az 16,5 proc. tarczy słonecznej. Księżycowo-słoneczny spektakl w Lublinie zakończy się o godzinie 13.02.

Zaćmieniem zachwycać się jeszcze będą mieszkańcy:

Północnej Ameryki

Europy

Afryki Północnej

Północnej Azji

Fragmentów Ameryki Południowej

Grenlandii, Islandii oraz obszarów Atlantyku

Niestety nigdzie nie dojdzie do całkowitego zaćmienia Słońca. Największe zasłonięcie tarczy słonecznej widoczne będzie we wschodniej części Kanady.

- Tam Słońce wzejdzie już częściowo przysłonięte przez Księżyc, tworząc efekt „rogów diabła” tuż nad horyzontem - informuje portal nocneniebo.

Gwiezdny Przewodnik zaprasza

Jeśli pogoda będzie korzystna, w Lublinie zostaną zorganizowane obserwacje zaćmienia. Gwiezdny Przewodnik będzie czekać na placu Litewskim z dwoma teleskopami, którzy zechcą oglądać to zjawisko z bliska.

Jak przygotować się do oglądania zaćmienia Słońca?

Do oglądania zaćmienia Słońca należy się specjalnie przygotować, by nie doszło do uszkodzenia naszego wzroku.

– Jako optycy nie polecamy samych okularów przeciwsłonecznych do oglądania zaćmienia Słońca, ponieważ filtry nałożone na soczewki okularów przeciwsłonecznych nie są wystarczająco mocne, by zatrzymały tak duże promieniowanie UV – tłumaczy Artur Polar, prezes Lubelskiego Cechu Optyków.

Dodaje, że jednym z najbezpieczniejszych filtrów umożliwiających obserwację zaćmienia Słońca są szybki montowane w maskach spawalniczych lub okulary zaćmieniowe dostępne w sklepach astronomicznych.

Pod żadnym pozorem nie powinno się oglądać zaćmienia przez kliszę rentgenowską, płytę CD czy zwykłe okulary przeciwsłoneczne.