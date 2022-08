Dodatek węglowy. Tak wygląda wzór wniosku o 3 tys. zł

Dodatek węglowy w wysokości 3 tys. złotych to rządowa pomoc dla osób, które ogrzewają domy węglem, a z powodu jego wysokich cen nie mogą kupić opału na zimę. Inna sprawa, że na rynku węgla brakuje.

Ustawa wprowadzająca tę formę pomocy już została przyjęta przez parlament. Teraz musi ją podpisać prezydent a dokument musi zostać opublikowany w Dzienniku Ustaw.

Dopiero kiedy się to wydarzy, będzie można starać się o pieniądze. Tymczasem wiemy jak wygląda wniosek. To kilka stron, z których część musi wypełnić wnioskodawca.

Wnioski będzie można składać do urzędów gmin i miast. Czas na to jest do 30 listopada. Dodatek będzie wyłączony spod egzekucji i zwolniony z podatku dochodowego od osób fizycznych. Nie trzeba go będzie trzeba uwzględniać przy rocznym rozliczeniu podatkowym