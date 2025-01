Donald Trump: wojska na granicy i flaga na Marsie

Uroczyście przysięgam, że będę wiernie sprawować urząd Prezydenta Stanów Zjednoczonych oraz że w miarę swoich najlepszych możliwości będę chronić, strzec i bronić Konstytucji Stanów Zjednoczonych – oświadczył Donald Trump, składając dziś przysięgę na Biblię w towarzystwie prezesa Sądu Najwyższego Johna Robertsa.

„Dziś rozpoczyna się złoty wiek Ameryki, od dziś znów będziemy respektowani przez cały świat i nie damy się dalej wykorzystywać” - tak mówił Donald Trump podczas przemówienia inaugurującego jego prezydenturę.

A przy okazji zapowiedział, że ogłosi stan wyjątkowy na granicy z Meksykiem, wyśle tam wojska i natychmiast wstrzyma nielegalne przekraczanie granicy. Zapowiedział też uznanie karteli narkotykowych za organizacje terrorystyczne.

„Ogłoszę stan wyjątkowy na naszej południowej granicy. Wszystkie nielegalne przekroczenia granicy zostaną natychmiast wstrzymane, a my rozpoczniemy proces odsyłania milionów i milionów zagranicznych przestępców z powrotem do miejsc, z których przybyli. Przywrócimy moją politykę pozostawiania (imigrantów) w Meksyku. Zakończę praktykę łapania i wypuszczania (imigrantów) i wyślę wojska na południową granicę, aby odeprzeć katastrofalną inwazję na nasz kraj” - wymieniał prezydent.

Zapowiedział też uznanie karteli narkotykowych za organizacje terrorystyczne i wykorzystanie ustawy z 1798 roku, by „wykorzystać pełną i ogromną władzę federalnych i stanowych organów ścigania w celu wyeliminowania obecności wszystkich zagranicznych gangów i sieci przestępczych”.

47. prezydent USA zapowiedział także ogłoszenie stanu wyjątkowego w energetyce: „Ogłoszę dziś stan wyjątkowy w energetyce, będziemy 'wiercić, kochanie wiercić'".

Zapowiedział również zakończenie „nowego zielonego ładu” i wycofanie przepisów promujących samochody elektryczne.

Kolejna zapowiedź dotyczyła utworzenia Departamentu Wydajności Państwa (DOGE), którym kierować ma Elon Musk i który ma „przywrócić kompetencje i efektywność rządowi federalnemu”.

„Zostaliśmy potraktowani bardzo źle z powodu tego głupiego prezentu, który nigdy nie powinien zostać przekazany, a obietnica Panamy dla nas została złamana. Cel naszej umowy i duch naszego traktatu zostały całkowicie naruszone (...). Przede wszystkim Chiny kontrolują Kanał Panamski, a nie daliśmy go Chinom, daliśmy go do Panamie i odbieramy go z powrotem” - oznajmił Trump. Zapowiedział również, że Zatoka Meksykańska zmieni nazwę na Zatokę Amerykańską.

Nowy prezydent zapowiedział też ekspansję w kosmosie, by Ameryka mogła „zrealizować swoje przeznaczenie wśród gwiazd”, wysyłając astronautów, aby zatknęli flagę USA na Marsie.