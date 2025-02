Financial Times: Porozumienie Ukrainy i USA. Chodzi o minerały

Wygląda na to, że doszło do przełomu w negocjacjach pomiędzy stroną amerykańską i ukraińską dotyczących zasobów mineralnych naszego wschodniego sąsiada.

"Kijów jest teraz gotowy do podpisania porozumienia w sprawie wspólnego rozwoju swoich zasobów mineralnych, w tym ropy i gazu, po tym, gdy USA zrezygnowały z żądań prawa do 500 mld dolarów potencjalnych dochodów z eksploatacji tych zasobów" – napisał brytyjski dziennik.

Negocjacje po stronie ukraińskiej prowadziła Olha Stefaniszyna, wicepremier i minister sprawiedliwości Ukrainy. Jak zaznaczyła, umowa w sprawie minerałów to tylko "część większego obrazu", nawiązując do słów urzędników nowej administracji USA. Wyraziła jednocześnie nadzieję, że przyjęcie umowy poprawi stosunki z Białym Domem umożliwiając długoterminowe zaangażowanie Waszyngtonu w bezpieczeństwo jej ojczyzny.

Przypominamy, że Ukraina jest bogata nie tylko w czarnoziemy, ale także w minerały tzw. ziem rzadkich. Chodzi m.in. o tytan i uran, którego Ukraina ma pod dostatkiem. Na jej terenie znajdują się również złoża manganu, galu, niklu, grafitu i fluorytu. To metale strategicznej wartości, które można wykorzystywać do produkcji silników elektrycznych i elektroniki, w tym systemów rakietowych, telefonów komórkowych, procesorów itp. Największe zasoby tego rodzaju minerałów na świecie posiadają Chiny. Dzięki umowie z Ukrainą, dostęp do nich w większym zakresie niż dotychczas, zagwarantują sobie także Stany Zjednoczone.