Fotopułapki skarbnicą wiedzy. Zobacz co robią zwierzęta, gdy nikt ich nie widzi

Sekretne życie… zwierzaków leśnych

Swego czasu w Internecie popularne pytanie było „Dokąd nocą tupta jeż?” Ale ciekawe jest także co w lesie robi łoś, albo jakie inne zwierzęta przechadzają się po okolicach. Takiej wiedzy możemy dowiedzieć się z fotopułapek zainstalowanych w lasach.

Co to takiego fotopułapka?

Fotopułapka to specjalny sprzęt, reagujący na reagująca na ruch. Dzięki niej można obserwować wybraną część obszaru lasu. Gdy wyczuje ruch włącza się i nagrywa to, co dzieje się w lesie. Najczęściej służy do obserwacji zwierząt, jednak też można dzięki niej nagrać kłusowników, czy inne osoby działające na niekorzyść dzikiej przyrody.

Zebraliśmy nagrania z fotopułapek z województwa lubelskiego oraz całej Polski. Na nagraniach możemy podziwiać sarny, łosie, dziki oraz nieczęsto spotykane zwierzęta takie jak rysie czy wilki. Zobacz nagrania i zakochaj się w dzikiej przyrodzie.