Gdyby jutro były wybory... Żaden wariant nie daje PiS samodzielnej władzy

To wyniki sondażu zleconego przez prawicowe DoRzeczy.pl. Badanie zrealizowano w dniach 23-24 lutego 2023 r. na ogólnopolskiej, reprezentatywnej próbie 1037 dorosłych osób metodą wspomaganych komputerowo wywiadów telefonicznych CATI. Uwzględniono wyłącznie osoby, które zadeklarowały, że będą głosować i określiły na jaką partię w wyborach do Sejmu oddadzą głos. Na tej podstawie frekwencja szacowana jest na 56 proc.

Respondentom zadano pytanie, na kogo by zagłosowali, gdyby wybory odbywały się w najbliższą niedzielę.

Wariant pierwszy

Ale do rzeczy. Zgodnie z wynikami badania Zjednoczona Prawica (Prawo i Sprawiedliwość, Solidarna Polska, Republikanie) może liczyć na 37,5 proc. głosów. Tak jednak stanie się tylko gdy sejmowa opozycja w wyborach wystartuje osobno. W takim wariancie do Koalicji Obywatelskiej trafiłby 29,9 proc. głosów, a na trzecim miejscu byłaby Nowa Lewica - 9,1 proc. głosów..

W takim wariancie PiS zdobyłoby 215 mandatów w Sejmie , czyli o 20 mniej niż w 2019 roku. Partia Jarosława Kaczyńskiego nie mogłaby rządzić samodzielnie.

Wariant drugi

Gdyby jednak powstałaby koalicja Polski 2050 i PSL przy udziale Bezpartyjnych Samorządowców, to na Zjednoczoną Prawicę zagłosowałoby 38 proc. wyborców. Oznacza to 211 mandatów w Sejmie.

Przy takim układzie KO otrzymałoby 27,9 proc. głosów i 137 mandatów, a koalicja Polski 2050 oraz PSL-u 15 proc. głosów i 68 mandatów.