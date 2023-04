Ilu mieszkańców Lubelszczyzny wierzy w UFO? Sprawdzili to

Badanie zostało przeprowadzone przez Kantar Public na zlecenie National Geographic. Zgodnie z jego wynikami można uznać, że Polacy nie uważają tematu życia pozziemskiego za kinową fikcję. Okazuje się, że aż 54 proc. badanych stwierdziło, że istnieją dowody na istnienie pozaziemskich cywilizacji.

– Z raportu wynika również, że prawidłowo definiujemy skrót UFO –79 proc. badanych odpowiedziało, że jest to niezidentyfikowany obiekt latający. Co ciekawe 7 proc. ankietowanych przyznało, że widziało UFO lub miało kontakt z istotami pozaziemskimi – podaje NG.

Termin badania nie był przypadkowy, bo zbiega się ono z premierą serialu dokumentalnego ”UFO: przełomowe śledztwa”, który zadebiutował na antenie National Geographic 21 kwietnia.

I sam serial też nie jest przypadkowy, bo o UFO mówi się teraz dużo. W maju 2022 roku w Kongresie Stanów Zjednoczonych odbyło się pierwsze

od ponad 50 lat publiczne wysłuchanie w sprawie UFO. Przedstawiciele Pentagonu mówili nawet o 400 przypadkach zauważenia niezidentyfikowanych obiektów latających. Zazwyczaj to spekulacje o urządzeniach meteorologicznych czy szpiegowskich, ale przecież w tym roku nad USA i Kanadą doszło do dziwnych zjawisk.

I to także podsyca emocje, a na tej podstawie nie ma się co dziwić, że informacji o UFO na własną rękę poszukuje 37 proc. Polaków. Najczęściej, bo 94 proc. z nich korzysta do tego celu z internetu.

Wracając do jawności przypadków spotkania z obcą cywilizacją, to 61 proc. Polaków uważa, że rządy powinny gromadzić i upubliczniać materiały dotyczące UFO.

– Wyniki Kantar absolutnie mnie nie dziwią, ponieważ UFO było, jest i będzie tematem fascynacji oraz pewnych niedopowiedzeń. Oczywiście, nie mamy naukowych dowodów na istnienie życia poza Ziemią, jednak przykład naszej planety pokazuje, że wytworzenie się zaawansowanych form życia jest zgodne z prawami fizyki. Na stronie NASA możemy przeczytać, że odkryto 5000 egzoplanet, które warunkami przypominają Ziemię... Prawdopodobieństwo na istnienie życia pozaziemskiego jest zatem duże – komentuje astrobiolożka Agata Kołodziejczyk i dodaje, że nie wyobraża sobie, byśmy we Wszechświecie byli sami. – Jeśli miałabym powiedzieć, jaką formę ma życie na innych planetach, to jestem w stanie wyobrazić sobie przede wszystkim różne stadia bakterii czy glonów. Formy te są bowiem najbardziej odporne na katastrofy i nieprzyjazne warunki środowiskowe – dodaje.

