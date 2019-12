Jest pozwolenie na budowę kolejnego odcinka trasy S19

Zezwolenie na realizację inwestycji drogowej (ZRID) otrzymał odcinek S19 Rudnik nad Sanem - Nisko Południe. Jest to 6,5-kilometrowy fragment przyszłej trasy ekspresowej, na którym powstaną m.in. dwa węzły, sześć wiaduktów i sześć przepustów.

Rozpoczyna się on na węźle Rudnik nad Sanem na przecięciu z DK 77 oraz obwodnicą Stalowej Woli i Niska. Następnie trasa biegnie równolegle do szerokotorowej linii kolejowej LK-65, a następnie na węźle Nisko Południe krzyżuje się z istniejącą DK 19 oraz kilometr dalej z linią kolejową LK-65.

Jest to druga z sześciu planowanych decyzji ZRID po stronie woj. podkarpackiego. Przypomnijmy, że budowa S19 między Lublinem a Sokołowem Małopolskim została podzielona na 12 odcinków, z czego sześć powstaje w naszym regionie, a sześć na Podkarpaciu.

W tej chwili w woj. lubelskim prace trwają już na sześciu odcinkach przyszłej ekspresówki. Pod koniec listopada ZRID otrzymał ostatni, szósty odcinek po stronie woj. lubelskiego (ok. 20-kilometrowy fragment między Niedrzwicą Dużą a Kraśnikiem). Obecnie trwają tam prace przygotowawcze, związane z przekazaniem wykonawcy dostępu do placu budowy.

Kiedy pojedziemy?

Z pierwszych odcinków 130-kilometrowej trasy kierowcy powinni skorzystać w połowie 2021 r., a inwestycja ma być gotowa w połowie 2022 r.

Budowa S19 pomiędzy Lublinem i Sokołowem Małopolskim jest realizowana z wykorzystaniem funduszy unijnych. To jeden z elementów międzynarodowej trasy Via Carpatia, któa będzie miała w Polsce ponad 700 km. Połączy wzdłuż wschodniej granicy naszego kraju państwa bałtyckie z południem Europy.

S19 Lublin-Rzeszów: Decyzję ZRID wydano już dla odcinków:

Lublin Węglin - Niedrzwica Duża, długość ok. 12 km, wartość umowy na realizację ok. 312,2 mln zł

Niedrzwica Duża - Kraśnik Północ, długość ok. 20 km, wartość umowy na realizację ok. 498 mln zł

obwodnica Kraśnika, długość ok. 10 km, wartość umowy na realizację ok. 319,5 mln zł

Kraśnik - Janów Lubelski, długość ok. 18 km, wartość umowy na realizację ok. 390 mln zł

obwodnica Janowa Lubelskiego, długość ok. 7 km, wartość umowy na realizację ok. 148,5 mln zł

Janów Lubelski - Lasy Janowskie, długość ok. 8 km, wartość umowy na realizację ok. 183,6 mln zł

Zdziary - Rudnik nad Sanem, długość ok. 9 km, wartość umowy na realizację ok. 286,9 mln zł

Rudnik nad Sanem – Nisko Południe, długość ok. 6 km, wartość umowy na realizację ok. 196,3 mln zł

Wojewoda podkarpacki prowadzi procedurę dla odcinków:

Lasy Janowskie - Zdziary, długość ok. 9,3 km, wartość umowy na realizację ok. 236,3 mln zł

Nisko Południe - Podgórze, długość ok. 11,5 km, wartość umowy na realizację ok. 272,5 mln zł

Podgórze - Kamień, długość ok. 10,5 km, wartość umowy na realizację ok. 333,5 mln zł

Kamień - Sokołów Małopolski Północ, długość ok. 7,9 km, wartość umowy na realizację ok. 286,4 mln zł