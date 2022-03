Jest problem na budowie S17. Firma chce więcej czasu albo pieniędzy

Budową tego odcinka stanowiącego cześć Wschodniej Obwodnicy Warszawy zajmuje się firma Warbud. Umowę na opracowanie projektu i prace drogowe podpisano w jeszcze w listopadzie 2017 roku. W dokumencie wskazano termin zakończenia prac na 30 kwietnia 2021 roku. Ale trasa mająca tylko 2,5 km długości nadal jest w budowie.

Teraz mazowiecki oddział Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad chwali się prowadzonymi inwestycjami. – Na odcinkach o łącznej długości ok. 103 km prowadzone są roboty w terenie, a dla pozostałych ok. 150 km trwa projektowanie lub też oczekujemy na wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID) – podają drogowcy i wyliczają, że np. trwa budowa trasy A2 od Mińska Mazowieckiego do Białej Podlaskiej. Prace trwają po stronie mazowieckiej, a w przypadku lubelskich części (od obwodnicy Siedlec do Białej Podlaskiej) w mazowieckim i lubelskim urzędzie wojewódzkim prowadzone są postępowania administracyjne. – Szacujemy, że decyzje otrzymamy do końca tego roku. Zakończenie robót dla ponad 63 km A2 przewidziane zostało w drugiej połowie 2024 r. – dodają drogowcy.

Składają też raport ze stanu budowy wspomnianego fragmentu S17. I nie jest tu dobrze. Budowany jest trzypoziomowy węzeł u zbiegu DK2 i DK17 w Zakręcie. Do użytku oddano już kładkę dla pieszych i wiadukt w ciągu ul. Zagórskiej. Powstają mosty i estakady w ciągu DK2. Zaawansowanie prac GDDKiA ocenia na ok. 78 proc.

Jednocześnie przyznaje, że rozpatruje roszczenia wykonawcy. Firma oczekuje wydłużenia czasu na ukończenie lub dodatkowych środków finansowych. – Dotyczą one np. długotrwałej procedury uzyskiwania decyzji ZRID oraz procesu uzgadniania i przebudowy kolizji uzbrojenia terenu. Termin może zostać przesunięty w sytuacji gdy wykonawca uzasadni, że w czasie realizacji nastąpiły okoliczności, na które nie miał wpływu wykonawca, a miały one wpływ na możliwości prowadzenia robót – informuje dyrekcja i dodaje: – Po ich rozpatrzeniu będzie można określić termin zakończenia umowy.