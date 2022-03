Joe Biden w Polsce. U prezydenta Dudy i wśród uchodźców

Biden dodał, że to co łączy Polskę i USA, to wspólne wartości: „wolność, wolność prasy i wolność mediów”.

Po spotkaniu w Pałacu Prezydenckim Joe Biden udał się na Stadion Narodowy, by spotkać się z uchodźcami z Ukrainy.

Był w towarzystwie Mateusza Morawieckiego i Rafała Trzaskowskiego. Bien rozmawiał z uchodźcami wolontariuszami. - Pan prezydent biecał mi, że z tej puli środków znaczna część trafi do Polski, do polskiego budżetu, do budżetu polskich organizacji pozarządowych – powiedział Mateusz Morawiecki po spotkaniu z Joe Bidenem na Stadionie Narodowym w Warszawie. Premier odniósł się do funduszy, które USA chcą przekazać na pomoc uchodźcom z Ukrainy.

- Prezydent USA Joe Biden obiecał, że Stany Zjednoczone pomogą w systemie relokacji i że będą gotowe przyjąć 100 tys. Ukraińców – powiedział Rafał Trzaskowski po spotkaniu z amerykańskim prezydentem i dodał: - Prosiłem, żeby ta pomoc finansowa nie trafiała tylko do rządu centralnego, ale również bezpośrednio do uchodźców, do organizacji pozarządowych i do samorządów, bo my jesteśmy na pierwszej linii.