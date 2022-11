Kaczyński: Minister Czarnek toczy bitwę o polską przyszłość, o nasze istnienie

10 mln zł państwowych pieniędzy do podziału. Wiele nitek wiedzie do ministra Czarnka

Ministerstwo Edukacji i Nauki podzieliło 10 mln zł dla organizacji zajmujących się szeroko pojętą edukacją. Deszcz pieniędzy popłynął do organizacji z naszego regionu. 300 tys. zł dostało stowarzyszenie, którego członkiem do niedawna był minister Przemysław Czarnek. 200 tys. zł trafiło do fundacji, w której zarządzie zasiada były poseł PiS skazany nieprawomocnym wyrokiem sądu, a 150 tys. zł do organizacji związanej z lubelską kurią