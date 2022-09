Karol III królem Wielkiej Brytanii. Jaka przyszłość czeka monarchię po śmierci Elżbiety II?

Tysiące ludzi odwiedziło już Londyn, aby oddać szacunek swojemu Monarsze, który umiera w wieku 96 lat. Mamy nowego premiera i nowego króla w najbardziej niezwykłym tygodniu w historii Wielkiej Brytanii. Ci, którzy nie mogą pojechać do Londynu, są dosłownie „przyklejeni” do telewizora. To, co dzieje się potem, jest niezwykłe. Informacja o śmierci Królowej zostaje wyświetlona na bramach Pałacu Buckingham. Książę Walii zostaje ogłoszony królem Karolem III w sobotę 10 września, co po raz pierwszy jest w pełni transmitowane przez telewizję. Noc wcześniej Karol III zwraca się do narodu, a jego przemówienie jest niezwykle poruszające i emocjonalne. W drodze powrotnej ze Szkocji do Londynu nowy król zatrzymuje się, aby pozdrowić wielu gości, którzy gromadzą się w stolicy. „Promenada wierszy, listów i kwiatów” dosłownie zalewa Londyn. Wszyscy są świadkami czegoś, co zwykle opisywane jest w podręcznikach historii.

Świat się zatrzymuje... Pojawiają się łzy ogromnego smutku i nadzieja, że nowy Król pójdzie w ślady ukochanej Matki. Jest szereg protokołów, które należy przestrzegać. Są salwy karabinowe, przemówienia, gwardia królewska. Mam wrażenie jakbym czytał książkę o historii rodziny królewskiej. Czy jestem w XVII czy XXI wieku? Znaczenie tego politycznego, historycznego momentu jest pod wieloma względami niepojęte. W sobotę, 10 września, nowy król spotyka się z Radą Królewską. Trwają plany zorganizowania państwowego pogrzebu Królowej. Data nie została jeszcze potwierdzona, ale prawdopodobnie będzie to poniedziałek 19 września, dzień, który zostanie również ogłoszony jako dzień wolny od pracy. Czy to wszystko dzieje się naprawdę? Niektóre z wydarzeń oglądam z dziećmi i jestem pewien, że wszyscy będziemy je pamiętać przez wiele lat. Londyn, Wielka Brytania i cały naród są w centrum uwagi międzynarodowej.

Moje spotkanie z Królową

W czerwcu 2012 roku miałem okazję spotkać się z Królową Elżbietą II w Hatfield House. Pamiętam niemalże jakby to było wczoraj. Jestem pewien, że niezależnie od tego, czy ktoś jest rojalistą czy nie, spotkanie z Królową to dość szczególny moment. Ja zostałem zaproszony na spotkanie z Królową w wyniku mojej pracy z polską społecznością w powiecie Welwyn Hatfield. Moje krótkie spotkanie z brytyjską monarchinią trwało może dwie minuty. Zapytała mnie o moją narodowość, czym się zajmuję zawodowo i czy cieszę się, że przeprowadziłem się z Polski do Wielkiej Brytanii. Wtedy miała już 86 lat. Oprócz mnie, w spotkaniu uczestniczyło jeszcze 20-30 osób. Wyglądała na „intelektualnie bystrą” i autentycznie zainteresowaną tym co mówiłem. Jej łagodny uśmiech i osobowość, prozaiczne rozmowy z gośćmi oraz jej obecność wywarły na mnie duże wrażenie.