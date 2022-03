Kawa o smaku wojny. Tak teraz żyje się we Lwowie

To czas, kiedy twoim największym przyjacielem stał się smartfon, bo to on pierwszy dba o ciebie. Ostrzeże kiedy są syreny alarmowe i kiedy masz tylko kilka minut żeby ukryć się w schronie. Powie o nowych wiadomościach z frontu, a potem, głosem rzecznika kancelarii prezydenta Ukrainy Oleksija Arestowicza, powie - jesteś bezpieczny, koniec alarmu. Dzwonię do rodziny i słyszę ich ciepłe głosy - "u nas wszystko dobrze".

Ukraina przeżywa wojnę ojczyźnianą, ale także wojnę o europejskie wartości, które wybrała osiem lat temu na Majdanie, czym wzburzyła niedźwiedzia-barbarzyńcę. "Nie ma wolnej Europy, bez wolnej Ukrainy", "Za naszą i waszą wolność".

Są zbiegi okoliczności. Mój ostatni spokojny wieczór był w stolicy. Po filmie w kinie zszedłem na stację metra „"arasa Szewczenki" i pojechałem szykować się do porannych rozmów w sprawie pracy. Nic z tego nie wyszło. O 5 rano zadzwonił kolega i powiedział najstraszniejsze słowa: "wojna się zaczęła".

Następnego dnia wyjechałem z Kijowa, a gościnni mieszkańcy małej wioski Moryntsi przyjęli mnie i moich towarzyszy na noc. To miejsce urodzenia Tarasa Szewczenki. Zawsze chciałem zobaczyć, skąd pochodził wielki pisarz Ukrainy. Szkoda, że stało się to w takich okolicznościach.