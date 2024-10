Ktoś wzbogacił się dziś o 200 tysięcy złotych. W tej zdrapce główna wygrana padła także w Lublinie

„PASTELOVE 9” to zdrapka, w której grający by wygrać musi znaleźć „9” w kolorze czarnym i przypisaną do niej kwotę. Gdy cyfra „9” jest w kolorze niebieskim i przypisaną jej wygraną należy pomnożyć razy 2. W tej zdrapce można wygrać do 5 zł aż do 200 tysięcy zł.