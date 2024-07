Lek na cukrzycę na wagę złota. Prawie nigdzie go nie ma

Jak wskazuje Główny Inspektorat Farmaceutyczny, problem występuje głównie w przypadku dawki 0,5 mg.

- Pomimo ciągłych dostaw, dostępność produktu jest utrudniona, szczególnie Ozempicu w dawce 0,5 mg. Braki produktu są problemem, który dotyczy całej Polski – informuje Damian Kuraś, rzecznik prasowy GIF.

Według portalu gdziepolek.pl, lek w tej dawce jest dostępny jedynie w dwóch aptekach w kraju, w Bytomiu i Krakowie. Zapytaliśmy o lek w aptekach działających centrum Lublina.

- Przyszła do nas rano jedna sztuka i szybko została kupiona. Później co minutę dzwonił telefon z zapytaniem o Ozempic. Słyszeliśmy, że większa dostępność ma być w drugiej połowie lipca – słyszymy w jednej z nich. - Są takie rzuty, że lek przychodzi do nas z hurtowni. Ale to maksymalnie jedna czy dwie sztuki – mówi farmaceutka z kolejnej apteki.

Inaczej jest w przypadku nierefundowanego Ozempicu w dawce 1 mg (1 wstrzykiwacz i 4 igły), który jako nieliczny jest dostępny w ok. 13 proc. aptek w Polsce. Coś co rzuca się w oczy, to bardzo wysoka cena. Również na w.w. portalu, ceny zaczynają się od 699 złotych za dawkę. W lubelskiej aptece cena jednak wynosi około 400 złotych za sztukę. W zależności od miejsca, chętni będą musieli czasem zapłacić o wiele więcej.

- Ceny Ozempicu nierefundowanego wahają się od kilkuset do nawet kilku tysięcy złotych - zaznacza Konrad Madejczyk z NIA. - Różnice cenowe generują opakowania z importu interwencyjnego i odzwierciedlają koszty importu, warunki handlowe podmiotów oraz zainteresowanie na rynku.

Jak podkreśla rzecznik, producent zapowiada zwiększenie mocy produkcyjnych. Ponadto, nowelizacja ustawy refundacyjnej może wprowadzić ograniczenie w kupowaniu leku, jedynie na receptę refundowaną, co miałoby poprawić dostępność dla pacjentów z cukrzycą.

- W razie braku dostępności Ozempicu pacjenci mogą skorzystać z alternatyw, takich jak Rybelsus, który zawiera tę samą substancję czynną, semaglutyd, ale w formie doustnej - podsumowuje Madejczyk.