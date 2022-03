Miażdżący raport o sztandarowym programie PiS. Totalne fiasko Mieszkania Plus

Z takim hasłem PiS szedł po zwycięstwo wyborcze w 2015 roku. Zapowiadał, że szybko wybuduje tysiące mieszkań dla osób za ubogich, aby zaciągnąć kredyt. Mowa o programie Mieszkanie Plus. To system lokali na wynajem z możliwością ich wykupienia.

Pierwszy blok w ramach programu powstał w Białej Podlaskiej. Wybudowano tam, przy ul. Jana III Sobieskiego, 186 mieszkań. Potem dołączyły kolejne miasta z Lubelskiego. To Świdnik – 108 lokali przy ul. gen. S. Roweckiego „Grota”. Natomiast w Zamościu powstanie 96 mieszkań, przy ul. Parkowej. Prace budowlane mają zakończyć się w trzecim/czwartym kwartale 2022 r.

Teraz Mieszkaniu Plus przyjrzała się Najwyższa Izba Kontroli. Okazuje się, że zapowiadanych 100 tysięcy lokali (miały powstać do końca 2019 r.), do końca października 2021 r. wybudowano tylko 15,3 tys. Kolejnych 20,5 tys. mieszkań dopiero powstawało.

NIK jasno stwierdza, że działania zrealizowane w ramach programu Mieszkanie Plus nie wpłynęły na poprawę warunków i rozwiązanie kluczowych problemów mieszkaniowych. Według NIK, te obietnice nie zostały spełnione. Kontrolerzy program nazywają wprost „fiaskiem”.

- Głównymi barierami zmniejszającymi efektywność Narodowego Programu Mieszkaniowego, jak i programu Mieszkanie Plus były: brak skutecznych i spójnych ze sobą rozwiązań prawnych, a także opieszałość we wdrażaniu aktów wykonawczych – czytamy w informacji NIK.

Kontrolerzy wyliczają też, że Mieszkanie Plus miało zmniejszyć kolejki chętnych po lokale komunalne, a tak się nie stało. Kolejki miały całkowicie zniknąć do 2030 roku. – Żeby tak się stało do użytku powinno zostać oddane ponad 136 tys. mieszkań (stan na koniec 2020 r.). Oznacza to, że co roku powinno być wybudowanych minimum 13,6 tys. mieszkań w ramach społecznego budownictwa czynszowego. Tymczasem 13,5 tys. mieszkań oddano do użytku w ramach realizacji części społecznej programu Mieszkanie Plus przez cały dotychczasowy okres jego funkcjonowania – ocenia NIK.