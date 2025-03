Milczące załatwienie sprawy i koniec karania podatnika za przypadkowe błędy

– Jest coś takiego, co się nazywa milczące załatwienie sprawy. (...) Chodzi o to, że składam jakiś wniosek, urzędnik ma termin, ten termin jest przekroczony, a my nadal nie mamy zgody. (...) Czasami to jest poważna inwestycja, ale częściej to jest jakaś możliwość posadzenia drzewa na swoje działce – mówił dziś (24 marca) premier Tusk podczas spotkania z przedstawicielami społecznego zespołu ds. deregulacji, w tym z prezesem Inpostu Rafałem Brzoską.

Tusk dodał, że „milczące załatwienie sprawy: oznacza, że sprawa zostanie „rozstrzygnięta automatycznie” zgodnie z wnioskiem obywatela, jeśli urząd nie odpowie na wniosek w terminie: – Termin urzędniczy minął, to znaczy, że jest zgoda i nie czekamy w nieskończoność na załatwienie tej sprawy.

Zastosowanie instytucji „milczącego załatwienia sprawy” przy przekroczeniu przez urzędy czasu instrukcyjnego zawartego w przepisach to jedna ze 111 propozycji deregulacyjnych strony społecznej, zawartych na stronie internetowej „SprawdzaMY”, stworzonej przez zespół deregulacyjny pod przewodnictwem Brzoski, działający od lutego br. W marcu rząd przyjął natomiast pierwszy pakiet deregulacyjny.

Wśród dotychczasowo przygotowanych propozycji są też takie jak:

• rozszerzenie mediacji w sprawach administracyjnych

• pakiety rozwiązań poprawiające płynność firm, w tym kasowy PIT dla szerszego grona firm oraz krótsze terminy zwrotu VAT

• uproszczenie raportowania do urzędów skarbowych

• usprawnienie procedur w przetargach publicznych

• czytelne rachunki za prąd dla obywateli i firm

– Do końca kwietnia możliwe będzie zaprezentowanie 300 propozycji dotyczących deregulacji – zapowiedział Rafał Brzoska. – Powiedzieliśmy, że do 1 czerwca zależy nam na zgłoszeniu 300 dobrych propozycji (...) w tym tempie myślę, że skończymy na koniec kwietnia ten sprint. Dlatego też moja wielka prośba i do pana premiera i do rządu i do wszystkich polityków, by nie zwlekać i rzeczywiście w maju procedować pierwsze projekty w Sejmie.

Prezes InPostu dodał, że do kierowanego przez niego zespołu wpłynęło ponad 13 tys. propozycji zgłoszonych przez obywateli, z czego 70 proc. to nie są zgłoszenia ze świata biznesu, tylko przypadki, kiedy obywatele przegrywają w starciu z biurokracją i z państwem.

– Odstąpimy od karania podatnika za niecelowe, przypadkowe błędy – poinformował podczas wspomnianego spotkania premier Tusk, który zauważył, że obecnie w Polsce podatnik musi udowadniać przed urzędami skarbowymi swoją niewinność. – To nie podatnik będzie musiał udowadniać jak jest, tylko urząd skarbowy będzie miał ten obowiązek. Jeśli urząd nie wykaże czegoś złego, to podatnik jest niewinny z definicji – powiedział premier. – Odstąpimy od karania za niecelowe, przypadkowe błędy.

Premier dodał, że Ministerstwo Sprawiedliwości pracuje już nad zmianami w tym zakresie.