MSWiA: Rejestracja uchodźców rozpocznie 16 marca

- System jest gotowy, ale musimy go przetestować. I gminy muszę się przygotować do wdrożenia ustawy. Dajemy sobie poniedziałek i wtorek - jako administracja publiczna, administracja rządowa i samorządowa - na wdrożenie tych rozwiązań. I od środy Ukraińcy, uchodźcy z Ukrainy, którzy chcą uzyskać numer PESEL w Polsce będą mogli to zrobić – dodał Szefernaker.



Tuż przed konferencją prasową, posłowie przyjęli w Sejmie ustawę o pomocy obywatelom Ukrainy. Projekt przeszedł z poprawkami wniesionymi przez Senat, m.in. z wykreślonymi zapisami o depenalizacji niektórych działań urzędników i przedsiębiorców podejmowanych w szczególnych okolicznościach. Teraz ustawa trafi do prezydenta.