Najnowszy sondaż prezydencki. Dla kogo druga tura?

Najnowszy sondaż wyborczy dla stacji radiowej RMF FM przygotowała pracownia badawcza Opinia 24. Według niej, w pierwszej turze wyborów prezydenckich na Rafała Trzaskowskiego zagłosowałoby 32 proc. ankietowanych. Jeśli wierzyć sondażom kandydat PO drugą turę ma gwarantowaną.

Tego samego nie można powiedzieć o jego rywalu popieranym przez Prawo i Sprawiedliwość, czyli Karolu Nawrockim. Kandydat obywatelski może liczyć na 19,5 proc. poparcia, co na ten moment daje mu przepustkę do drugiej tury, ale jego sztabowcy pewności "dowiezienia" takiego wyniku mieć nie mogą. Wszystko to za sprawą trzeciego w tym prezydenckim wyścigu Sławomira Mentzena, który do Nawrockiego traci coraz mniej. Według najnowszego sondażu poparcie dla kandydata Konfederacji deklaruje już 18,9 proc. respondentów. To oznacza, że walka o drugą turę wśród największych partii opozycyjnych będzie zacięta.

Na dalszych miejscach znaleźli się: Szymon Hołownia (5,9 proc.), Grzegorz Braun (3 proc.), Magdalena Biejat (1,8 proc.), Krzysztof Stanowski (1,4 proc.), Adrian Zandberg (1,2 proc.), Marek Jakubiak (0,6 proc.), Joanna Senyszyn (0,2 proc.), Piotr Szumlewicz (0,0 proc.) i Marek Woch (0,0 proc.).

Co ciekawe spora grupa wyborców nadal nie wie, na kogo odda głos. Wahających się jest 14,3 proc. badanych, a kolejne 1,5 proc. chciałaby zagłosować na kogoś spoza wskazanych w ankiecie kandydatów.