Nerwowo przy przejściu na Białoruś, imigranci chcieli sforsować granicę. "Sytuacja została opanowana"

Olejek CBD - sposobem na raka?

Olej CBD to produkt, który z miesiąca na miesiąc zyskuje coraz większą popularność. Wiele osób jest nadal uprzedzonych do tego typu produktów. Wynika to z tego, że powstaje on z konopi siewnych. Jednak w przeciwieństwie do marihuany, olejki CBD zawierają śladowe ilości THC, czyli związku odpowiedzialnego za znane nam właściwości odurzające konopi. Olejek CBD ma w sobie przede wszystkim wiele obiecujących właściwości i przy tym jest w zupełności bezpieczny. Właśnie dlatego jest wykorzystywany w leczeniu coraz większej ilości schorzeń. Olejki CBD nie mają właściwości narkotycznych, są legalne i dostępne w większości krajów Unii Europejskiej, w tym także w Polsce.