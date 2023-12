Nie żyją dwaj policjanci zaatakowani w piątek we Wrocławiu

- Z głębokim smutkiem i żalem zawiadamiamy, że dzisiaj, w wyniku obrażeń odniesionych na służbie, odeszli nasi Koledzy z Komisariatu Policji Wrocław-Fabryczna – asp. szt. Daniel Łuczyński, asp. szt. Ireneusz Michalak. Wypełniając do końca słowa roty policyjnego ślubowania, pozostawili pogrążoną w smutku rodzinę i bliskich – czytamy w komunikacie na stronie Komendy Głównej Policji.

Do tragicznego w skutkach zdarzenia doszło w piątek po godz. 22.30 przy ul. Sudeckiej we Wrocławiu. Wcześniej policyjny patrol rozpoznał i zatrzymał poszukiwanego listem gończym mężczyznę. Maksymilian F. miał do odbycia karę sześciu miesięcy więzienia za oszustwo. W trakcie przewożenia do pomieszczenia dla osób zatrzymanych strzelił z broni w głowy wiozących go funkcjonariuszy. Obaj w ciężkim stanie zostali przewiezieni do szpitala.

F. został zatrzymany w sobotni poranek. Tego samego dnia usłyszał zarzuty usiłowania zabójstwa dwóch policjantów. - Konsekwencją tej tragicznej informacji będzie zmiana przez prokuratura kwalifikacji prawnej z usiłowania zabójstwa na zabójstwo – przekazał w poniedziałek portalowi Interia prokurator Karol Borchólski, rzecznik prasowy Prokuratury Krajowej.